Uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu hayranları tarafından merak edilirken gazeteci Özlem Gürses ünlü ismin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

BİTKİSEL HAYATA GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Gürses, Fatih Ürek'in kısa süreli gözünü açıp kapattığını uzun bir süredir yatar vaziyette olduğu için de bedeninde yaraların oluştuğunu söyledi. Gürses ayrıca Ürek’in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediğini ve bitkisel hayata geçtiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında yeniden kalbi çalıştırılmıştı.

Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken Özlem Gürses ünlü ismin son durumu hakkında üzen haberi verdi.

Gürses; 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatamaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi geldi.

Hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği, bitkisel hataya geçtiği ortaya çıktı’ dedi.