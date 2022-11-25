CZN Burak aylık kazancıyla ilgili net konuştu. 'Aylık gelirim 30 bin TL' demişti

CZN Burak, Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programına katıldı. Zamanında hamallık yaptığını söyleyen sosyal medya fenomeni, “İnsanlar babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyor." diyerek geliri konusunda şunları söyledi:



"Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha ötedir. Babama dedim ki, ‘Artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum.’ Babamdan aldığım para belli. Aylık gelirim 30 bin TL değil. 30 bin TL resmi olarak babamın yanındaki gelirim. Geri kalan her şey babamla beni ilgilendirir."



"Babamdan aldığım para tabii ki 30 bin TL değil. O resmi gelirim" diyen CZN Burak "Kendi aramızda sağlıyoruz. Benim ortaklığım yok çalışanım ama bu para kazanmıyoruz demek değil. Ben şirketten pay istemiyorum."



CZN Burak konuşmasının devamında yanlarında 5 bin kişi çalıştığını da söyledi.



CZN Burak'a Etiler’deki restoranının kış bahçesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.



Dava düşerken, Dubai’de olmak üzere beş restoran işleten CNZ Burak’ın mahkemede aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklaması gündem olmuştu.