Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Dosyada, olay gecesi evde bulunan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin belirleyici rol oynadığı belirtildi.

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne dair soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek tanıklık ettiği ortaya çıktı.

‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Günlerdir devam eden “intihar mı, cinayet mi?” tartışmalarına ünlüler de tepki gösteriyor. Kamuoyunda infial yaratan olay karşısında sessizliğini bozan Aylin Coşkun, tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’e yönelik sözleriyle dikkat çekti.

Aylin Coşkun, gündemi sarsan tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada oldukça sert ve net bir üslup kullandı.

Yaşananların sadece bireysel bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, bu tür olayların toplumda derin yaralar açtığını belirtti.

'BAZEN İDAM GELMELİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Gece Muhabiri mikrofonuna konuşan ünlü isim, 'O Tuğyan mıdır nedir. çiyan, yılan çürüsün. İnşallah ona içerde öyle bir eziyet ederler ki, inşallah içerde onu çok güzel ziyaret ederler. Allah'ım böyle evlatlar vereceğine bizim kucağımızı çocuksuz ve bomboş bıraksın. Çok üzgünüm. Sultan'ı lütfen bir an önce tutuklayın. Hayatımda bu kadar psikopat birini tanımadım. Bazen idam gelmeli diye düşünüyorum.' dedi.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcılarından biri ve aynı zamanda eski modeldir. 1976 yılında Almanya'da (Hofheim) Türk bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti ve Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de Miss Globe güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.

Bu başarıdan sonra İstanbul ve Ankara'da mankenlik yaptı, bir dönem özel bir TV kanalında sunuculuk görevinde bulundu. Müziğe ilgisi nedeniyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde şan ve solfej eğitimi aldı.

2000'li yılların başında ilk albümü "Masal"ı (Zeyno Müzik etiketiyle) çıkardı ve "Yandım Allahım", "Bu Kaçıncı" gibi şarkılarla dikkat çekti. Bugüne kadar 7 albüm ve birkaç single yayınladı; bilinen şarkıları arasında "Sinsirella", "Akrep İğnesi" yer alıyor. Ayrıca 2005'te "Anne ya da Leyla" adlı sinema filminde başrol oynadı.Kişisel hayatında, 2019 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Volkan Aslan ile evlendi.

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavileri gördüğü biliniyor.