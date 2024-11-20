Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

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Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Türkiye'nin Miss Universe güzeli Ayliz Duman'ın ergenlik fotoğrafları, görenleri hayrete düşürdü. Dereceli güzel, 90 kiloyken iki yıl içinde 30 kilo verdi. Duman'ın değişimi şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirilen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye’yi, Miss Universe ünvanlı Ayliz Duman temsil etti.

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126 ülkeden Miss Universe güzelinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu.

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VAY CANINA”

Ayliz Duman'ın 18 yaşındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Duman’ın eski halini görenler bir hayli şaşırıyor. 90 kiloyken iki yıl içinde 30 kilo verdi.

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Ayliz Duman'ın değişimini görenler "Vay canına" diyor.

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