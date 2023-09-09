Ayliz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ayliz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ayliz ne demek? Ayliz isminin anlamı nedir?
AYLİZ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ayliz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Cennetteki en güzel hurinin adı.
- Cennette bir bahçe.
- Ay parıltısı.
AYLİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ayliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayliz ismini koymak caizdir.