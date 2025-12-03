Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), altı siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmî Gazete'de duyurdu. As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin belirli yıllara ait hesapları kontrol edildi.

AS PARTİ İÇİN SUÇ DUYURUSU KARARI

As Parti'nin 2023 yılı mali denetiminde, hesap verilebilir kayıt düzeni oluşturmadığı, hesap dışı işlem yapıldığı tespit edildi. Yüksek mahkeme partinin 2023 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oybirliğiyle karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

DİĞER PARTİLERİN HESAPLARI UYGUN BULUNDU

AYM, mali denetimi yapılan diğer beş partinin (Genç Anadolu Partisi'nin 2019-2020, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019 yıllarına ait) kesin hesaplarının ise mevzuata uygun olduğuna hükmetti.