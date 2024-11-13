AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu

Anayasa Mahkemesi, bir mahkumun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri) kaldığı sürede kötü yaşam koşulları ve bu konudaki başvurusunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu.

Başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi, bir mahkumun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı sürede, kalabalık odada tutulma, yeterli yemek verilmeme, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanamaması ve bu konulardaki başvurunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak, etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kapsamda, başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ve 18 bin 800 TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderleri ödenecek.

Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi
Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi
AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu
AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu
Genç balerin Eylül Sıla, odasında ölü bulundu
Genç balerin Eylül Sıla, odasında ölü bulundu
Bakan Güler: "Trump'ın bu dönemde Suriye'den askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum"
Bakan Güler: "Trump'ın bu dönemde Suriye'den askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum"
YSK'dan "elektronik seçim" açıklaması
YSK'dan "elektronik seçim" açıklaması