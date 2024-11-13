AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu

Başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi, bir mahkumun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı sürede, kalabalık odada tutulma, yeterli yemek verilmeme, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanamaması ve bu konulardaki başvurunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak, etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kapsamda, başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ve 18 bin 800 TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderleri ödenecek.