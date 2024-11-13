AYM, mahkumu haklı buldu 100 bin TL tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kötü yaşam koşulları nedeniyle başvuruda bulunan mahkumun hak ihlali yaşadığını belirledi.

Anayasa Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri) kalan bir mahkumun, kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu. Mahkum, cezaevindeki kalabalık odalarda tutulma, yetersiz yemek verilmesi, sağlık hizmetlerinin yeterli şekilde sağlanamaması gibi sorunları gerekçe göstererek başvurmuştu. Ayrıca, başvurunun infaz hakimliği tarafından incelenmeden reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu değerlendirerek, mahkumun kötü muamele yasağı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkumun yaşadığı koşulların, insan onuruna aykırı olduğuna ve yasal başvurularının da etkili bir şekilde değerlendirilmediğine karar veren mahkeme, başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ayrıca, mahkemeye başvuruda bulunan mahkumun 18 bin 800 TL vekalet ücreti ve yargılama giderleri de ödenecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.