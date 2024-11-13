AYM, mahkumu haklı buldu 100 bin TL tazminat ödenecek

Kaynak: ANKA
AYM, mahkumu haklı buldu 100 bin TL tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, bir mahkumun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri) kaldığı sürede kötü yaşam koşulları ve bu konudaki başvurusunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu. Başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kötü yaşam koşulları nedeniyle başvuruda bulunan mahkumun hak ihlali yaşadığını belirledi.

Anayasa Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri) kalan bir mahkumun, kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu. Mahkum, cezaevindeki kalabalık odalarda tutulma, yetersiz yemek verilmesi, sağlık hizmetlerinin yeterli şekilde sağlanamaması gibi sorunları gerekçe göstererek başvurmuştu. Ayrıca, başvurunun infaz hakimliği tarafından incelenmeden reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu değerlendirerek, mahkumun kötü muamele yasağı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkumun yaşadığı koşulların, insan onuruna aykırı olduğuna ve yasal başvurularının da etkili bir şekilde değerlendirilmediğine karar veren mahkeme, başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ayrıca, mahkemeye başvuruda bulunan mahkumun 18 bin 800 TL vekalet ücreti ve yargılama giderleri de ödenecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Haberler
AYM, mahkumu haklı buldu 100 bin TL tazminat ödenecek
AYM, mahkumu haklı buldu 100 bin TL tazminat ödenecek
İYİ Partili Selcan Taşçı: Öcalan'la barışanlar anlayamaz
İYİ Partili Selcan Taşçı: Öcalan'la barışanlar anlayamaz
Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi
Ümit Özdağ'dan Nasuh Mahruki açıklaması: Everest’e çıkan adamı çağırsalar emniyete bacadan bile girebilirdi
AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu
AYM, bir mahkumun kötü yaşam koşulları nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali buldu
Genç balerin Eylül Sıla, odasında ölü bulundu
Genç balerin Eylül Sıla, odasında ölü bulundu