AYM, TTB Kanunu'nun 39. maddesini iptal etti

Karar, 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İPTAL TALEBİ ANKARA 20. İDARE MAHKEMESİ’NDEN GELDİ

Ankara 20. İdare Mahkemesi, ilgili maddenin Anayasa’nın 2., 38. ve 135. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptal talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda konuyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, maddeyi Anayasa'nın özellikle 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmadı.

HAYSİYET DİVANI'NA TANINAN YETKİLER ANAYASA’YA AYKIRI BULUNDU

TTB Kanunu’nun iptal edilen 39. maddesi, Haysiyet Divanı’na disiplin cezası vermede geniş takdir yetkisi tanıyordu. Bu yetkiyle yazılı ihtardan para cezasına, geçici meslekten men cezasından bölgesel yasaklamaya kadar çeşitli cezalar öngörülüyordu. AYM, bu düzenlemenin somut olayın özelliklerine, eylemin ağırlığına ve oluşan zararın boyutuna göre adil bir denge gözetmediğini belirtti.

HUKUKİ GÜVENCE EKSİKLİĞİ VURGULANDI

Mahkeme, verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:

“Verilecek disiplin cezaları bakımından keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvencenin sağlanmadığı, disiplin eylemi ile ceza arasında adil bir denge kuracak gerekli ve yeterli mekanizmaların bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İPTAL KARARI 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararın hüküm kısmında, TTB Kanunu'nun 39. maddesinin iptaline ilişkin hükmün, Anayasa'nın 153. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesi uyarınca, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Karar, 11 Şubat 2025 tarihinde oybirliğiyle alındı. Bu süreçte ilgili kurum ve yasama organlarının, iptal edilen düzenlemenin yerine yeni ve Anayasa’ya uygun bir düzenleme hazırlaması bekleniyor.