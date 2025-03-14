AYM'den 7 parti için mali denetim kararı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
AYM'den 7 parti için mali denetim kararı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İlk Partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İlk Partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Devlet Partisi ve İlk Partinin 2020, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

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Yüksek Mahkeme, İlk Partinin genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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