AYM'den Anıtkabir'e ziyaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Anayasa Mahkemesi 61. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

AYM'den Anıtkabir'e ziyaret

İHA'da yer alan haberde, Anayasa Mahkemesi(AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Anayasa Mahkemesi 61.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. AYM Başkanı Arslan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Arslan, Atatürk mozolesine çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Arslan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Anayasa Mahkemesi 61.kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kez daha huzurundayız. Milletimize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Anayasa Mahkemesi olarak insanımızın temel hak ve hürriyetlerini korumanın çabası içerisindeyiz. Asırlık Cumhuriyetimizi Anayasa’da ifadesini bulan insan haklarına dayanan adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek asırlara taşımak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”

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