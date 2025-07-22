AYM'den CHP'ye şok karar!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), TBMM’de 21 Mayıs 2025’te yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlennişti. Ad çekmede, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçilmişti.

CHP, yapılan seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itirazda bulunmuştu.

"Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık gecelerinden birisini yaşadı" diyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HSK seçimlerinde hukukun açıkça ihlal edildiğini savunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) başvuruyu redetti. Yüksek Mahkeme, başvuruda ileri sürülen “eylemli içtüzük değişikliği” ve “Anayasa’ya aykırılık” iddialarını yerinde bulmadı.