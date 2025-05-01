AYM’den Erdoğan’a şok! Yetkileri sınırlandırıldı…

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı hükümlerini anayasaya aykırı bularak iptal etmeyi hükmetti. Kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı ve 9 ay sonra yürürlükte olacak.

2021 yılında CHP milletvekilleri tarafınca yapılan başvuru üzerine incelemeye alınan yasanın bazı maddeleri Ekim 2024’te karara bağlandı. AYM, “yasama yetkisinin devredilemezliği” ilkesine aykırı olması sebebiyle yürütme organına verilen bazı yetkileri iptal etti.

ARTIK CUMHURBAŞKANI BELİRLEMEYECEK

Cumhuriyet’in muhabiri Aytunç Ürkmez'in haberinde yer alan bilgide; Yüksek Mahkeme, astsubay meslek yüksekokullarında görev alacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek tutarın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi, temel ilkeler yasada belirtilmeden doğrudan yürütmeye yetki verildiği gerekçesiyle iptal ettiği belirtildi. Kararda, bu durumun Anayasa'nın 7. maddesinde yer alan “yasama yetkisinin devredilemeyeceği” ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi. Üyelerden Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı bu karara karşı oy kullandığı aktarıldı.