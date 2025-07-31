AYM'den flaş Gezi davası kararı!

Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı döneminde şehircilik alanında önemli çalışmaları ile tanınıyordu. 2013 yılında Gezi Parkı sürecinde Taksim Dayanışması’nın önde gelen isimlerinden arasında kamuoyunun gündemine gelmişti. Kahraman, 5 Haziran’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yapılan görüşmede vatandaşın taleplerini iletmişti.

Bu görüşmeler fayda vermedi, Gezi Davası kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla açılan davada 26 Nisan 2022 tarihinde Tayfun Kahraman ile birlikte Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye bu suçtan 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Geçmiş dönemlerde AYM, açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay'ın TİP Milletvekilliği düşmesine ilişkin kararı “yok hükmünde” olduğunu belirtmişti.

AYM'den flaş bir karar daha geldi. AYM, Tayfun Kahraman için hak ihlali kararı verdi. Kahraman, Gezi davasından yeniden yargılanacak, tahliye konusunda karar yerel mahkemeye bırakıldı. Haberi gazeteci Alican Uludağ paylaştı.