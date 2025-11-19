AKP iktidarıyla uzun zamandır tutuklu siyasiler üzerinden ters düşen Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üyesi Muhterem İnce Cezayir'de düzenlenen ve Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği ‘Hak ve Özgürlükleri Koruma Mekanizması Olarak Bireylerin Anayasal Adalete Erişim Hakkı' konulu uluslararası sempozyumunda konuştu.

"KONUŞTUĞUMUZ HER ŞEY FİLİSTİN DRAMI KARŞISINDA ANLAMSIZ"

Anayasal adalete erişim hakkında konuşan İnce, "Bugün konuştuğumuz her şey Filistin'deki dram karşısında anlamsız kalmaktadır. Bu dram bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki, adalet sadece mahkeme kararlarında değil ,vicdanlarda da yaşatılması gereken bir değerdir. Maalesef Filistin meselesi bize gösterdi ki yeryüzündeki vicdan sahibi adil insan bakiyesi yok olmuştur" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen İnce, "En temel insan hakkı olan yaşam hakkı dahil olmak üzere insanların birçok temel haklardan ve insani değerlerden yoksun bırakıldıklarını çok acı bir şekilde görmekteyiz. Dünya toplumlarının hakkın yanında yer alarak zulme uğrayan bu insanlara anayasal adalete erişmelerinin insan onuruna uygun değerlere kavuşmalarının temin edilmesi için gerekenleri yapmalarının zamanı çoktan geçmiş durumdadır. Bugün Filistin'de temel haklardan yaşam hakkının, aile bütünlüğünün ve mülkiyet hakkının nasıl sistematik biçimde ihlal edildiğine, çocukların, annelerin, babaların en ağır insanlık sınavlarını verdiğine üzülerek tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI DA YIKILIYOR"

İnce Gazze'deki savaşta insanlığın da ağır yara aldığını belirterek, "Yıkılan insanlarla ve evlerle birlikte insanlığın ortak vicdanı da yıkılıyor. Aslında hepimiz biraz eksiliyoruz. Bu yüzden insanı koruma iradesi sadece ulusal bir sorumluluk değil, evrensel bir insanlık görevidir" diye konuştu.