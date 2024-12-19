AYM’nin basın müşavirine 'Milli Emlak dolandırıcılığı' davası

Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Osman Arslan’ın, Kasım'da “nitelikli dolandırıcılık” ve “sahtecilik” iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alındığı serbest bırakıldığı ve hakkında iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın aktardığına göre Ankara Başsavcılığı, Kasım'da İstanbul ve Antalya’daki bazı Milli Emlak arazilerinin satışı vaadiyle bir avukatı 40 milyon lira dolandırdıkları, bir kuyumcu ve oğlundan da "altın kotasının yükseltilmesi" vaadiyle zorla 200 bin dolar aldıkları ve 400 bin dolarlık da senet imzalattıkları iddiası ile kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan birinin de Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Arslan olduğu ortaya çıktı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Osman Arslan’ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında iddianame düzenledi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Osman Arslan’ın 20 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması ve tensiple beraber tutuklanması talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme ise tutuklama talebi reddetti.

Diğer yandan dosyadaki sanıklardan Özgür Erdoğan, asıl fail olan Serkan Arslan isimli kişinin, bir milletvekilinin kardeşine ait çakarlı araçla gezdiğini, kullandığı villaya eski Ankara Asayiş Şube Müdür yardımcısı Arzum Nazman ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin gibi isimlerin de geldiğini iddia etti. Davanın ilk duruşması için 6 Mart tarihi belirlendi.