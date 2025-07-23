AYM’nin kararı sonrası 700 terörist salınacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım sürecinde ilk meyveler şimdiden verilmeye başlandı. Anayasa Mahkemesi’nin “örgüt adına suç işleme” hükmünü iptal etmesi kararı sonrası Türkiye genelinde yüzlerce mahkûmun infazı durduruldu. Bu karar ile 700 PKK hükümlüsünün tahliye edileceği ise iddia edildi.

AYM'DEN FLAŞ KARAR

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinin 6. fıkrasını iptal etti. “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin” cezalandırılmasını öngören düzenlemeyi yürürlükten kaldırılması dikkat çekti. Kararın 9 Ocak 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 aylık sürenin dolmasıyla birlikte infaz durdurma kararları ise gelmeye şimdiden başladı.

700 PKK HÜKÜMLÜSÜNÜN İNFAZI DURDURULDU

Sözcü gazetesinde bugün yer alan haberde; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Şanlıurfa, Bingöl, Tunceli, Malatya, Erzurum başta olmak üzere Türkiye genelinde bu suçtan yargılanan 4.500 dosya bulunduğu aktarıldı. AYM kararının yürürlüğe girmesiyle şu ana kadar örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 700 PKK hükümlüsünün infazının durdurulduğu tespit edildi.

BERAAT ETMİŞ OLACAKLAR

Mahkemeler de tutuklama kararı bulunan 700 kişi hakkındaki infazın durdurulmasıyla birlikte re’sen ele aldığı bu dosyalarla ilgili ek kararla yargılamanın yenilenmesi kararı alındığı iddia edildi. Haklarındaki tutuklama kararları geri alınan PKK hükümlüleri bu tarihlerde yargılanıp AYM’nin suç olmaktan çıkardığı maddeden dolayı ayrı ayrı beraat etmiş olacak.