Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Bartın’da ormana yerleştirilen aynayı gören ayı verdiği fotokapanla kaydedildi. Aynayla karşılaşan ayının fotokapana yansıyan görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bartın'da ormana yerleştirilen aynayı gören ayının verdiği tepki, fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce sorumluluk alanları olan ormanlara ayna koyarak yaban hayvanlarını tepkilerini ölçmek istedi. Bu kapsamda ayı popülasyonunun fazla olduğu bazı bölgelere ayna ve fotokapanlar yerleştirildi. Bir ayının aynayı görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" notuyla paylaşıldı. (DHA)

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

Aynada kendini gören ayının korku dolu anları

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