Aynada kendini kilolu görüp eriyenlerin sebebi çok farklı çıktı

Anoreksiya nervoza, bireylerin beden algısında ciddi bozukluklar yaşamasına ve kilo alma korkusu nedeniyle aşırı yeme kısıtlamasına gitmelerine neden olan bir yeme bozukluğu. Bu hastalığa sahip bireyler, aynada kendilerini kilolu görüp aslında oldukça zayıf olsalar bile kilo almaktan aşırı derecede korkarlar.

Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Laura Collins, "Anoreksiya nervoza, bireylerin beden algısını ciddi şekilde bozarak, kilo alma korkusu ve aşırı yeme kısıtlamasına yol açan ciddi bir ruh sağlığı hastalığıdır" dedi.

BEYNİN NÖROTRANSMİTTER İŞLEYİŞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni bir araştırma, anoreksiya nervoza hastalarının beyninde nörotransmitter işleyişinde bazı değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Michael Lee, "Beynin nörotransmitter işleyişindeki değişiklikler, anoreksiya nervozanın gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Özellikle serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin düzensizliği, bu hastalığın belirtilerini tetikleyebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Bu değişiklikler, bireylerin beden algısını ve yeme davranışlarını etkileyebilir.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 'den Dr. Jane Smith, "Nörotransmitter işleyişindeki değişiklikler, bireylerin beden algısını ve yeme davranışlarını etkileyerek anoreksiya nervoza gelişimine katkıda bulunabilir. Bu değişiklikler, hastalığın tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak sağlayabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, anoreksiya nervoza hastalarının beynindeki nörotransmitter işleyişindeki değişiklikleri incelemeye odaklandı.

2023 yılında yapılan bir araştırma, anoreksiya nervoza hastalarının beyinde serotonin ve dopamin düzeylerinde belirgin farklılıklar olduğunu gösterdi.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Johnson, "Bu araştırmalar, anoreksiya nervoza hastalarının beyinde nörotransmitter düzeylerinde belirgin farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların hastalığın belirtilerini tetikleyebileceğini göstermektedir" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Anoreksiya nervoza tedavisinde genellikle psikoterapi, beslenme danışmanlığı ve ilaç tedavisi kullanılır. Ancak, yeni araştırmalar nörotransmitter işleyişindeki değişikliklerin hedef alınabileceği yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamakta.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Anuradha Raman, "Nörotransmitter işleyişindeki değişikliklerin hedef alınabileceği yeni tedavi yöntemleri, anoreksiya nervoza tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedebilir. Bu yaklaşımlar, hastalığın belirtilerini daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir" dedi.