atv’nin yeni sezon işlerinden olan ‘Aynadaki Yabancı’ da reytinglere yenik düştü.

Önceki akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, Total’de aldığı 2.73 reytingle 7., AB’de aldığı 1.95 reytingle 10. ve ABC1’de aldığı 1.98 reytingle 11. sırada ekran ömrünü tamamladı. ‘Aynadaki Yabancı’, bu sezon atv’nin (Can Borcu, Aşk ve Gözyaşı) final yapan 3., sezonun ise 4. dizisi (Ben Onun Annesiyim-NOW TV) oldu. Sanırım, bu dönem kanal Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilki yaşatıyor. atv, önceden ekrana veda edeceği belli olan dizilerin final bölümü fragmanlarına ‘final’ ibaresini yazmadı. Bu durum, daha önce rastlamadığımız bir şeydi. Genelde yayından sessiz sedasız kalkan dizilerde buna şahitlik ediyorduk. Bakalım, bundan sonra daha neler göreceğiz.

Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun paylaştığı dizi, her ne kadar başladığı ilk bölümlerde umut verse de devamını getiremedi.

Uzun yıllar hatırlanacak bir karakter

Show TV’nin 4. sezonuyla ekranlara gelen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz bölümde birçok oyuncu yapıma veda etti.

Onlardan birisi de Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’ti. Dizide Firaz karakterini canlandırıyordu. Daha önce de birçok yapımda onu izledik ama sanırım, ‘Kızılcık Şerbeti’ndeki Firaz rolüyle bir anda milyonların tanıdığı bir isim oldu. Ete kemiğe büründüğü rolünün hakkını fazlasıyla verdi. Hafızalara kazındı. Türk izleyicisi onu sevdi. Oyunculuk performansıyla beğeni topladı. Bazı karakterler vardır. Uzun yıllar hatırlanır. Şüphesiz, Firaz da öyle bir karakter olarak ilerleyen senelerde hatırlanacaktır.

Geçen yıl Ekim ayında dizinin kadrosuna dâhil olmuştu. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç,113. bölümde ‘Kızılcık Şerbeti’ne veda etti. Yolu açık olsun.

Hekimhan öykülerde hayat buldu

Malatya Hekimhan’a ait, içerisinde yaşanmış öykülerin yer aldığı ‘Öykülerle Hekimhan’ kitabı, Yenice Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yayın yönetmenliğini Hüseyin Demir’in üstlendiği ve 22 yazarın kaleme aldığı 36 öyküden oluşan kitap, yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıkmış. Hekimhan’ın taş sokaklarında yankılanan çocuk kahkahaları, kayısı bahçelerinden yükselen emek kokusu, yaz akşamlarının rüzgârı ve belleğe kazınan onlarca yaşanmışlık artık bir kitapta toplanmış. Bu kitapta, geçmişin naifliği ve Hekimhan’ın kültürel dokusu öykülerin sıcaklığıyla harmanlanmış.

Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz’ın moderatörlüğünde, yazarlar Zeynep Gedik, Hüseyin Demir, Nuray Yıldırım, Veli Doğan, Galip Kırıcı ve Ali Rıza Öner’in katılımıyla 22 Kasım’da Mersin Haçovalılar Kültür Derneği’nde kitapla ilgili bir tanıtım ve söyleşi düzenlenecek.