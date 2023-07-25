Aynalıkavak kasrı göz kamaştırıyor

Asırlardır ihtişamıyla göz kamaştıran Osmanlı döneminin Tersane Sarayı, Aynalıkavak Kasrı dron ile görüntülendi.

KAYNAK: AA
Aynalıkavak kasrı göz kamaştırıyor

Sultan I. Ahmed döneminde 1613 yılında yapımına başlanan ve ardından gelen padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla son halini alan Aynalıkavak Kasrı, asırlardır ihtişamını koruyor.

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Çok pencereli Aynalıkavak Kasrı, Tersane Sarayları'ndan günümüze ulaşmayı başarmış tek kasır ve Lale Devri tavan süslemelerinin İstanbul'daki son örneği olma özelliklerini taşıyor.

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Anadolu Ajansı ekibi, gösterişli mimarisiyle dikkatleri çeken Aynalıkavak Kasrı'nı, dışı mekan ve bahçesini FPV dron ile görüntüledi.

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Dronun kasrın giriş kapısından başlayarak kaydettiği görüntülerde, Divanhane, Arz Odası, ünlü kurum ve kuruluşları tarafından hediye edilen müzik aletlerinden oluşan "Türk çalgıları sergisi" yer aldı.

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Kasrın alt katında bulunan, Türkiye'nin ilk musiki müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede Sultan Abdülhamid'in torunu Gevheri Osmanoğlu ve varislerinin 1984 yılında bağışladığı sazlar, nota ve kitaplar da FPV dronla kaydedildi.

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