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TMSF iki şirket için tarih uzattı

TMSF, Yeni Dünya ve Aynes Ticari ve İktisadi Bütünlükleri ihale sürecinde son teklif tarihi uzatıldı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:29
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Aynes Gıda ve Yeni Dünya Sağlık hizmetleriyle ilgili ihale sürecini uzattı

TMSF iki şirket için tarih uzattı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi süreçlerini uzattı.

Resmi Gazete'nin 3 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ilanlara göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi için 2 Temmuz'da yayımlanan ilanla 15 Ağustos olarak duyurulan son teklif tarihi 7 Eylül'e, 16 Ağustos olarak belirtilen ihale tarihi 8 Eylül'e ertelenerek ihale sürecine kaldığı yerden devam kararı verildi.

Resmi Gazete'nin 18 Haziran tarihli sayısında Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için yapılacak ihalede 25 Temmuz olarak son teklif tarihi 7 Eylül'e, 26 Temmuz olarak belirtilen ihale tarihi ise 8 Eylül'e ertelenerek, ihale sürecinin kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

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