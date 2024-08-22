Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin

Yüksek vergilerin ve dolar kurunun günden güne artmasıyla birlikte, ürün fiyatları da her kalemde artmaya devam ediyor. Son olarak, vergi ve doların tüketicinin belini büktüğü en son örnek, otomobil piyasasında yaşandı.

Otomobil yorumcusu Volkan Demirkuşak, BMW'nin lüks SUV modeli olan X7'nin 2 ülke arasındaki fiyat farkındaki derin uçurumu gözler önüne serdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 7 KAT FİYAT FARKI VAR

BMW'nin lüks SUV modeli olan x7'nin ABD'de 85 bin dolar gibi bir fiyatla satılırken, Türkiye'de bu rakamın yüksek vergiler neticesinde 630 bin dolardan satışa sunuluyor.

BMW X7'nin güncel fiyatı Türk Lirasıyla 21 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ABD'deki fiyat uçurumunda aradaki farkın yaklaşık 7 kat olduğu görüldü.

Ülkeler arası farklara bakıldığında, yüksek vergiler ve Türk Lirasının günden güne değerini kaybetmesinin tüketicinin belini nasıl büktüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

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BMW X7'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu fiyat farkının gözler önüne serilmesiyle birlikte, aracın özellikleri de merak konusu oldu. İşte BMW X7'nin özellikleri:

BMW X7, kaslı tasarımı ve lüks donanımıyla dikkat çeken bir SUV olarak öne çıkıyor. Bu modelin üç farklı hibrit motor seçeneği bulunuyor: xDrive40d, xDrive40i ve M60i xDrive. Her biri performans ve verimlilik açısından kendi kategorisinde iddialı.

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BMW X7'yi özel kılan detaylardan biri, kaputun altına yerleştirilmiş olan ince aydınlatma grubu. Burada, LED gündüz farları ve sinyaller yer alırken, kısa ve uzun far görevini alt kısımda bulunan aydınlatma grubu üstleniyor. Bu sayede, araç gece sürüşlerinde hem estetik hem de fonksiyonel bir aydınlatma sunuyor.

X7'nin ikonik böbrek ızgaraları, önceki modellerde olduğu gibi güçlü bir görsellik sağlıyor. Ancak yeni nesil X7’de xDrive40i ve M60i modellerinde bu ızgaralar, aydınlatmalı bir seçenek olarak sunuluyor. Arka kısımda ise stop lambaları ve krom detaylar, klasik BMW şıklığını koruyor.

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İç mekanda da önemli yenilikler dikkat çekiyor. BMW X7, birleşik ekran düzeniyle donatılmış ve bu sayede sürüş deneyimi modern bir boyut kazanmış. 12.3 inçlik dijital gösterge paneline, 14.9 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi eşlik ediyor.

Ayrıca, geleneksel vites topuzunun yerini daha şık ve modern bir kontrol paneli almış durumda. Bu detaylar, X7'yi sadece bir SUV değil, aynı zamanda teknoloji ve lüksün buluştuğu bir yaşam alanı haline getiriyor.