Aynı bölgede 3 dakika arayla iki kaza

Kaynak: DHA
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aynı noktada 3 dakika arayla iki trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazalarda 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 20.31’de Domaniç-İnegöl kara yolu 1’inci kilometresinde gerçekleşti. Mustafa Beyhan idaresindeki otomobil, önünde seyreden Şaban Özşahinler yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Bu kazadan 3 dakika sonra yardım için duran Turgut Bilgili idaresindeki otomobile, Hüseyin Talha Özdemir yönetimindeki otomobil vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay mahallinde yaptığı yaralı Özşahinler, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde motosiklete çarpan otomobil ve ardından yardım için duran otomobile başka bir aracın vurduğu görüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

