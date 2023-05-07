“İnsan tanıdığı sandığı insanı, kendisine benzeterek tanır” der Yaşar Kemal ‘İnce Memed’ kitabında. İnsanın kendisinden olmayanı bile sevmek için kendisine benzetmeye çalışması da bu yüzdendir. Peki kendisi yoksulluk yaşarken, saraylarda yaşayan bir insanı kendine benzetebilmek ve onu sevebilmek insan doğasına aykırı değil midir?

Aslında 21 yıllık Erdoğan iktidarı söylemlerinde sürekli kendisini halkın içinde konumlandıran bir propaganda yürüttü. Oluşturduğu mağduriyet zemininde 20 yılı aşkındır propagandasına devam ediyor. Dini kendisine referans olarak alan bu iktidar, kendisi gidince dini değerlerin de yok olacağını insanlara inandırmış durumda.

Bir taraftan dini değerler üzerinde propagandasını yürüten bu iktidar, diğer taraftan milyonluk ihaleleri kendisine yakın isimlere vermekten çekinmiyor. Halkın her geçen gün fakirleştiği bir ortamda, patronların kar oranlarının sürekli yükselmesi; soğan-domates gibi insan hayatını devam ettirmek için elzem olan gıda ürünlerinin artık lüks tüketim haline gelip, kendimize benzetmeye çalıştığımız insanların milyonluk araçlarla dolaşıp, saraylarda yaşaması kabul edilebilir olmamalı.

Aynı değiliz! Biz yoksuluz; yoksul bırakılmış olanlarız. Onlar özel jetlerinde ‘pudra şekeri’ içen; sadece kendi menfaatlerini düşünenlerdir. Dini kendisine referans alıp, biz fakirleşirken her gün daha da zenginleşen onlardır. Tarih kitaplarında layık olduğu hikayelerle anlatılacak olan onlardır.