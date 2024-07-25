Aynı evi iki ayrı kişiye kiralayan emlakçı darp edildi

Kaynak: İHA
Aynı evi iki ayrı kişiye kiralayan emlakçı darp edildi

Samsun'da aynı evi birden fazla kiraya verdiği anlaşılan şahıs darp edilerek hastanelik edildi.

Aynı evi iki ayrı kişiye kiralayan emlakçı darp edildi

Samsun'da 3 kişi, aynı evi iki ayrı kişiye kiraya verdiğini ileri sürdükleri emlakçı dükkanındaki çalışanı darp etti.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda aynı evi iki ayrı kişiye kira verdiği iddia edilen emlakçı dükkanındaki çalışanı silah kabzası ile darp eden 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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