Aynı familyaya sahip portakal ve limon neden farklı kokar?

Yüksek saflıkta her iki enantiyomer oldukça güçlü bir kokuya sahiptir. Ancak, limon ve portakalın kendilerine özgü kokularını veren yüzlerce ayrı molekül bulunur.

Bu moleküller arasında oktanal, geraniol ve 2-dekanol gibi bileşikler bulunur.