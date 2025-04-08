Aynı gişelerde ikinci ölümcül kaza! Yeni görüntülere ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aynı gişelerde ikinci ölümcül kaza! Yeni görüntülere ulaşıldı

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni görüntülere ulaşıldı.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarpmıştı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.

Aynı gişelerde ikinci ölümcül kaza! Yeni görüntülere ulaşıldı

Aynı gişelerde ikinci ölümcül kaza! Yeni görüntülere ulaşıldı

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