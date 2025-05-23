Aynı gün iki kaza: Karabük’te motosikletli sürücüler hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Aynı gün iki kaza: Karabük’te motosikletli sürücüler hastanelik oldu

Karabük’te aynı gün iki ayrı trafik kazasında motosiklet kazası yaşandı. Motosiklet sürücülerinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk kaza, 1003. Cadde üzerinde meydana geldi. J.V. idaresindeki 78 MA 0572 plakalı motosiklet, Güneş Market Kavşağı'na geldiği sırada, S.K. yönetimindeki 78 YB 449 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İkinci kaza ise Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. C.Y. idaresindeki 06 EBF 143 plakalı motosiklet, Polisevi istikametine seyir halindeyken, Ali Reis Sokak Kavşağı'na geldiği sırada, sola sinyal vermeden dönüş yapan H.K. yönetimindeki 34 YR 0639 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü C.Y. yaralandı.

Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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