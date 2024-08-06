Aynı iş yeri 17 günde 2 defa kurşunlandı

İstanbul Avcılar’da bir iş yeri 17 Temmuz günü motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş etse de silah ateş almadı. Bir süre sonra aynı yere gelen saldırganlar iş yerini kurşunlayarak kaçtı.

Şüphelilerin kaçarken "Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz" diyerek uzaklaştığı öğrenildi.

Aynı iş yeri 17 gün sonra bir kez daha kurşunların hedefi oldu. 3 Ağustos günü otomobille gelen saldırganlar iş yeri sahibi Ahmet Yıldızhan’a doğru 2 el ateş etti. Yıldızhan o sırada iş yerinin önündeydi. Yıldızhan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Her iki saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin sahibi Yıldızhan şüphelilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.