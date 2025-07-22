Aynı işletmeden yaş pasta yiyen 79 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Aynı işletmeden yaş pasta yiyen 79 kişi hastanelik oldu

Iğdır’da bir pastaneden alınan yaş pastaları tüketen 79 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Olay, şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde yaşayan yurttaşların aynı pastaneden yaş pasta satın almasıyla başladı.

Pastayı tükettikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan çok sayıda kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 40’ı çoçuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişiden 72 kişinin taburcu edildiği 7 çoçuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İddiaya göre, zehirlenmeye neden olan pastalar aynı işletmeden farklı kişiler tarafından farklı günlerde alındı.

Bunun üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaptı.

İş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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