Aynı kanalda buluştular

Sporseverleri ekran başına kilitleyecek yeni bir kanal kuruluyor.

NOW TV spor dünyasından önemli isimleri toplayarak ekranlara yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda; Ersin Düzen, Tümer Metin, Volkan Demirel, Yağız Sabuncuoğlu, Tugay Kerimoğlu, Emre Özcan ve Uğur Karakullukçoğlu yeni kurulacak kanalın kadrosunda yer alıyor.

Futbolseverleri heyecanlandıran bu gelişme sonrası gözler kanalın hangi tarihte yayın hayatına başlayacağına çevrildmişti.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ersin Düzen hangi tarihte yayınların başlayacağını şu mesajla duyurdu:

"Değerli takipçilerim, sizlerle büyük bir heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Yeni sezonda yeni bir yola çıkıyoruz. Pazar gecesinden itibaren saat 23.00’te NOW ve NOW Spor Youtube kanalında, kıymetli arkadaşlarım Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile birlikte karşınızda olacağız. Ligin başlangıcıyla beraber aramıza yine çok değerli isimler katılacak. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz yorumcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürümüz ise sizlere… Yeni evimizde desteğinizi yine yanımızda hissedeceğimize inanıyorum."

NOW Spor’un programları sezon boyunca NOW’da ve NOW Spor YouTube Kanalı’nda. Anlık tüm gelişmeler NOW Spor sosyal medya hesaplarında.@ersinduzen @yagosabuncuoglu @ukarakullukcu @parmamaniac pic.twitter.com/BNdPRH7WOT