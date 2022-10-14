14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu

Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 21:59
Takip Et

Aynı şehrin iki takımının mücadelesinde Alanyaspor Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
+
Aa
-

Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekip böylece 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 14. kez karşılaştı.

Akdeniz derbisinde Süper Lig'in 13. randevusuna hazırlanan temsilcilerden Corendon Alanyaspor, Süper Lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı biri deplasmanda 4 galibiyet aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 2'si deplasmanda 7 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki 12 karşılaşmada rakibinin 19 golüne 14 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Corendon Alanyaspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ise konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
5
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
6
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
﻿Son dakika - Sansür Yasası Meclis'ten geçti
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
7
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Antalya'da toprak kayması. 1 ölü, 1 yaralı
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿ Harry Potter'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿Liderlerden Bartın mesajı
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
﻿AFAD'dan Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.