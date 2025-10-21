Serdal Adalı Beşiktaş başkanı seçildikten sonra, takım bir daha Kasım ayında havlu atmayacak, şampiyonluk son haftaya kadar kovalanacak açıklamasını yapmıştı. Başkan çok doğru söyledi, takım ekim ayında havlu attı. Sayın başkan sözünü tutmuş oldu. Beşiktaş kendi sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Bu yenilgi takımın şampiyonluk yarışından kopmasını neden oldu.

Maalesef son 4 sezondur Beşiktaş sürekli ve düzenli bir şekilde geriye gidiyor. Aynı senaryo, farklı kişiler üzerinden tekrar gündeme geliyor. Gelenin gideni mumla arattığı bir takıma dönüştü. Giden teknik direktörleri, oyuncuları gözler arar oldu. Bu kulüp nasıl oldu da bu hale geldi, kulübün içinde neler yaşanıyor, seçilen yeni başkanlar, gelen yeni teknik direktörler ve yeni oyuncular kulübün üzerine borç olarak ekleniyor. Başarıda gelmeyince borç katlanarak devam ediyor. Bir türlü toparlanamıyor. Gelen oyuncular istenilen seviyeye çıkamıyor, yeni teknik direktörler gündemi meşgul ediyor, olağanüstü seçim dillenmeye başlıyor, kulüp kısır bir döngünün içine giriyor.

Beşiktaş camiasını, taraftarı bu durumları hak etmiyor. Beşiktaş iyi futbol oynar, şampiyonluğu sonuna kadar kovalar. Sokaklarda futbol oynayan çocuklar Beşiktaşlı oyuncuların formalarını giyer. Ah ah! Sokakta maç yapan çocuklar Beşiktaşlı oyuncuların adını bile bilmiyor. Yaraya merhem olsun diye takımını başına getirilen Sergen Yalçın’da çare olmadı. Zamana ihtiyacı var ama Beşiktaş’ın kaybedecek saniyeleri bile yok. Birazda futbol konuşalım.

Geçen hafta 10 kişi kalan ezeli rakibi Galatasaray’ı yenememişti. Belki de kötü gidişata son verebilecek bir fırsattı ama Sergen Yalçın ve öğrencileri tarihi fırsatı elinin tersiyle ittiler. Araya milli ara girdi, takım bu arada iyi çalışır, eksiklerini giderir düşüncesi içindeydim. Gördük ki takım milli arayı boş geçirmiş. Gençlerbirliği karşılaşmasında takımın 50.inci dakikadan sonra yürüyecek hali yoktu.

Ligin zayıf ekibi Gençlerbirliği’nden 2 dakikada 2 gol yiyerek kendi evinde mağlup oluyorsun. Bu durumu akıl ile açıklayamazsın. Bu oyuncu grubu şerefli Beşiktaş formasını hak etmiyor. U 19 takımını çıkarsanız daha hırslı, arzulu oynar. Sergen Hocam bu takım milli arada ne yaptı? Ne çalıştı? Değerli hocam yorumculuk yaptığınız döneme denk gelseydi bu takım için neler söylerdiniz acaba!