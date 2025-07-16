Aynı yerde iki hafta içinde yine yangın

Kaynak: DHA
Aynı yerde iki hafta içinde yine yangın

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda 13 gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken alevler ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış noktası Zübeyde Hanım Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kent ormanı olurken, dumanları gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Gelen ihbarlar üzerine kısa sürede harekete geçen ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Olay anında ormanlık alanda bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgeye girişler geçici olarak kapatılırken, yangına müdahale tüm hızıyla sürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

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