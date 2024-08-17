Aynı yerde olan benzeri kazalar vatandaşın tepkisine neden oldu

Kaynak: İHA
Aynı yerde olan benzeri kazalar vatandaşın tepkisine neden oldu

Eskişehir Tepebaşı İlçesi'nde dönüş yapmak isteyen bir ticari taksi, yol ortasındaki katener direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşlar, bölgede benzeri kazaların sık sık meydana geldiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Sık Sık Kazalar Meydana Geliyor

İsmail Gaspıralı Caddesi'nde meydana gelen kazada, 26 T 0039 plakalı ticari taksi dönüş yaparken tramvay enerji hattını destekleyen katener direğine çarptı. Direğin yolun ortasında bulunması nedeniyle bu tür kazaların yaygın olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek çözüm bulunmasını istedi.

Kazada yaralanan olmamasına rağmen, olay trafikte sıkışıklığa neden oldu. Vatandaşlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve benzeri kazaların önüne geçilmesi için acil önlemler alınmasını talep etti.

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