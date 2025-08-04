Aynı yolda 2 günde iki ölümlü kaza



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun sağından ilerleyen Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre, H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Y. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından H.Y.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza öncesine ait görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, bir gün önce de aynı yolda bir yayanın iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.