Aynısefa bitkisi nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Aynısefa; antioksidan işlevine sahip olan karotenoidler içermektedir. Böylece sağlıklı bir cilde ulaşmak için oldukça etkili olabilmektedir. Bu özel çay böcek ısırıkları, döküntü, sıyrıklar ve küçük kesikler gibi çok sayıda cilt zorlukları hafifletmek için bez kullanarak dıştan cilde basitçe uygulanarak kullanılabilmektedir. Bu tür bir çay cildi geliştirerek sağlıklı bir görüntü sunmaktadır. Aynı zamanda kırışıklar ve ciltteki çizgileri azaltmaya da oldukça yardımcı olmaktadır.

Adet Dönemine Yardımcı:

Aynısefa; kadınlara adet dönemlerini düzenlemek için yardımcıdır. Bu süreler boyunca aynısefa çayını tüketmek karın krampları ile ilişkili ağrıları azaltabilmekte ve menopozda ateş basması, baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı veya kusmayı azaltabilmektedir.

İltihaplanmalara İyi Gelir:

Aynısefa; vücudunuzdaki iltihaplanmanın yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırmaktadır. Bir öksürük veya tıkanıklıktan şikayetçiyseniz, aynısefa çayı bunun için harika bir çözümdür. Eğer artrit ve gut nedeniyle bir ağrı yaşıyorsanız yine aynısefa yağından yararlanabilir ve cilde uygulayarak kullanabilirsiniz.

Krampları Sakinleştirir:

Aynısefanın birçok kişi tarafından kullanın bir özelliği ise anti spazmodik yeteneğine sahip olmasıdır. Eğer bir sinir sistemi bozukluğundan şikayet ediyor iseniz, besin programınıza aynısefa çayını ekleye bilirsiniz.

Gastrointestinal Sorunlara İyi Gelir:

Özellikle aynısefa bitkisiyle hazırlanan çaylar sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Aynısefa basitçe prostaglandin E1 (PGE) kontrol ederek hem bağırsak astarlarını hem de mideyi korumaktadır. Ayrıca, aynısefa; gastrit, mide kanseri gibi peptik ülser ile ilişkili olumsuz etkileri mümkün olduğu kadar devre dışı bırakmaya yardımcıdır.



Antibakteriyeldir:

Aynısefa bitkisi; bakterilere karşı oldukça etkilidir. Küçük kesiklerde mikropların oluşmasını engellemek için mükemmel bir losyondur. Aynısefa gastrointestinal enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerle mücadele edebilen en aktif bitkilerden biridir. 2009 senesinde yapılan bir araştırmaya göre; aynısefa çocuklarda ishale neden olan bakterileri devre dışı bırakmaya yardımcı olabildiği görülmüştür.

Sindirime Yardımcı Olur:

Aynısefa bitkisi; safra kesesine destek olarak tıkanmayı ortadan kaldırmakta, safra kesesindeki zorlukları kolayca rahatlatabilmektedir. Böylece, eliminasyon ve sindirime yardımcı olmasının yanı sıra, doğal bir müshil etkisi görerek vücuda destek olmaktadır.



Kanserle Savaşır:

Yapılan sayısız araştırmaya göre; aynısefa tüketiminin sahip olduğu elementler nedeniyle kanserden uzak kalmak için verimli olabileceği ifade edilmiştir. Sahip olduğu özel flavonoidlerin ve antioksidanların varlığı hücrelerin gelişimine etki etmekte diğer yandan da kontrol dışı, düzensiz hücre büyümelerini de engellemektedir.

Karaciğeri Temizler:

Aynısefa bitkisi; karaciğeri temizlemek için yardımcı olabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise, vücudun çeşitli süreçlerde düzgün olarak işlemesi sağlanmaktadır. Sağlıklı bir hayat sürmek için vücuda destek olmaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir:

Aynısefa çiçeğine parlak turuncu rengini veren bileşen havuçta da bulunan beta-karoten bileşenidir. Bu sebeple, aynı temel sağlık yararlarının pek çoğuna ve yüksek oranda A vitaminine sahiptir. Aynısefa bitkisinin çiçeği uçucu yağlar ve şeker olarak bilinen maddeler içermektedir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynısefa bitkisinin bu sağlığa olan faydalarından yararlanmak için çayını demlemek en idealidir. Hem sıcak hem de soğuk servis ederek bağışıklık sisteminize destek olabilirsiniz.

Sinir sistemini düzenler ve uykusuzluk sorununu çözmek için önerilir.

Çayı içildiğinde kanı temizler.

Hipertansiyon ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Nefes darlığı ve ödemler den kurtulmak için birebirdir.

Vücudu toksinlerden temizler.