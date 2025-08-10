Ayniyat Ve Biyomedikal Malzemesi Satın Alınacaktır

Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2025 / 00:01

AYNİYAT VE BİYOMEDİKAL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Hastane Geneli 12 Kalem Ayniyat ve Biyomedikal Malzemesi Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1210835

1- İdarenin 1.1. Adı : BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Başakşehir Mahallesi G-434 Caddesi No: 2L Başakşehir/İSTANBUL BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02129096000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 11.09.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası 1. Kat İhale Birimi

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Hastane Geneli 12 Kalem Ayniyat ve Biyomedikal Malzemesi Alımı İhalesi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Hastane Geneli 12 Kalem Ayniyat,Dosya,Klasör,Etiket,Defter,Fırça,Örtü ve Biyomedikal Malzemesi Alımı İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ayniyat Depo Birimi, Biyomedikal Depo Birimi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 ay içerisinde ilgili depoların yazılı siparişi üzerine (posta, faks veya e-mail), 10 (on) takvim günü içerisinde peyder pey raf teslimi yapılacaktır. 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Satış Merkezi Yetki Belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Broşür Katalog Numune 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Kapsam Dışı Beyanı UBB/ÜTS Kaydı UBB/ÜTS Kayıt ve Bildirimi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.