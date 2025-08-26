Aynur kaza sonrası çalılıklarda kayboldu! Hayat kurtaran hamle

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Aynur İ., çalılıklarda kayboldu. Attığı konum sayesinde jandarma tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan Aynur İ. yönetimindeki 16 BJV 973 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara devrildi.

Kazada yaralanan Aynur İ., bulunduğu bölgede kimse tarafından fark edilmeyince yardım istediği jandarma ekiplerine konum attı. Aynur İ., ekiplere attığı konum sayesinde bulunduğu yerden kurtarılırken, ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

