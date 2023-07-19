Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sıcak yaz günlerinde soğuk bir lezzet arayanlar için ayran aşı çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Hem yapılışı kolay hem de lezzetli ayran aşı çorbasının tarifi sosyal medyada popüler oldu. Ayran aşı çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte ayran aşı çorbası tarifi…

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AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2-3 avuç nohut

- 1 bardak buğday veya dövme

- 3 bardak yoğurt

- 5 bardak su

- 1 tatlı kaşığı nane

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AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden ıslatılmış buğday ve nohudu iyice haşlayın. Dilerseniz konserve nohut da kullanabilirsiniz. Haşlanıp süzdükten sonra iyice soğumasını bekleyin.

Yoğurdu tuz ve su ile karıştırın ve ayran yapın. Soğuyan buğday ve nohuta, yoğurt karışımını ekleyin ve karıştırın. Buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuduğu zaman üzerine kuru nane veya taze nane, dereotu ile servis edin.

Tercihen küçük küp doğranmış salatalık da ekleyebilirsiniz.

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