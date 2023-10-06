Metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan ayran kürü son zamanlarda kilo vermek için sık araştırılan zayıflama kürlerinden. Kolaylıkla yapılan ayran kürüne dileğiniz ürünleri ekleyebilirsiniz. Peki, ayran kürü nedir? Ayran kürü nasıl yapılır ne işe yarar?

AYRAN KÜRÜ NEDİR?

Soda ayran limon kürü olarak da ifade edilebilecek olan ayran kürü, zayıflamak isteyenlerin değerlendirdiği bir detoks yöntemidir. Bu yöntem özel malzemeler ile hazırlanması suretiyle, istenmeyen yağlar ile birlikte kötü görünen göbekten kurtulma şansı vermektedir. Hem bütün bir vücut olarak hem de bölgesel açıdan yağlardan kurtulma ve zayıflama imkanı tanıdığını söylemek mümkün.

AYRAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Basit birkaç yöntemle kolayca ayran kürünü hazırlamak mümkün. Öncelikle yarım limonun suyu yoğurdun üzerine dikkatli bir şekilde eklenir. Hemen arkasından yavaş bir şekilde maden suyu dökülür. Yapılan karışım ile beraber ortaya hem lezzetli hem de zayıflama imkanı veren bir ayran çeşidi çıkar.

Maden suyunun aşırı derecede köpürüp taş yanması için yavaş bir şekilde malzemenin içine dökmek önemlidir. Bu basit işlemleri uyguladıktan sonra ayran körünü günün farklı zaman dilimine de tüketmek mümkün.

Ortalama 2 hafta boyunca uygulandıktan sonra önemli oranda kilo verme olanağı tanıdığını söylemek gerekir.

AYRAN KÜRÜ FAYDALARI NELER?

Sağlamış olduğu pek çok fayda ile beraber ayran kürü günümüzde en çok değerlendirilen detoks yöntemleri içerisinde bulunur.

- Hem bütün hem de bölgesel olarak göbek yağlarından kurtulma şansı verir.

- İstenmeyen kiloların önemli oranda atılmasına olanak sağlar.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Tok tutma özelliğine sahiptir.

- Bağırsakların düzenli şekilde harekete geçmesine imkan tanır.

Görüldüğü gibi farklı bölgeler için sağlıklı şekilde destek veren önemli Detoks yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Düzenli olarak her gün tüketmek ile beraber iki hafta içerisinde açık şekilde fark anlaşılabilir.