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Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ü (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T.(38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz’in ölümüyle ilgili de aranıyordu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:33
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Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı

Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı
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Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak’ta 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, farklı suçlardan da aranması olan Naci T.(36) iddiaya göre anlaşamadığı ve ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ün evine balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs, olay sonrası evden kaçtı. Bu esnada komşuları ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YERİN ALTINA SAKLANMAYA ÇALIŞMIŞ

Bıçaklama olayı sonrası Naci T.’nin arama çalışmalarını titizlikle yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, zanlının Hanyanı Mahallesi’ndeki dere kenarında bir tarlada kurduğu çadırda kaldığını tespit etti. Ekipler yürüttükleri operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan incelemelerde Naci T.’nin çadır kurmak için toprağa kazı yaptığı ve yerin altında saklanmaya çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli Naci T.’nin çeşitli suçlardan da sabıkalı olduğu ve hakkında aranma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ NEDENİYLE ARANIYORDU

11 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda ise evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz’in ölümüyle ilgili olarak da Naci T.’nin arandığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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