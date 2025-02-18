Ayrı yaşadığı eşinin evindeki çamaşır makinesine uyuşturucu gizlemiş

Kaynak: DHA
Ayrı yaşadığı eşinin evindeki çamaşır makinesine uyuşturucu gizlemiş

Samsun'da polisten kaçarken metamfetamin düşürüp, ayrı olduğu eşinin evindeki çamaşır makinesinde uyuşturucu saklayan K.S. (43), tutuklandı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta K.S.'nin kullandığı otomobilini durdurdu. K.S., kaçtığı sırada 6 parça halinde 16 gram metamfetamini yere düşürdü. Takiple yakalanıp gözaltına alınan K.S.'ye "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında K.S.'nin ayrı yaşadığı eşine ait, Atakum ilçesindeki evde uyuşturucu sakladığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, evde yaptığı aramada çamaşır makinesine gizlenmiş 58 gram metamfetamin ile 42 sentetik ecza hap ele geçirildi. Dün tekrar gözaltına alınan K.S., bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Ayrı yaşadığım eşimin evindeki uyuşturucu bana ait. Onun bundan haberi yok" diyen K.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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