Son günlerde yaşanan tartışmalar, bir kez daha şu gerçeği yüzümüze çarpıyor: Türkiye’de gazetecilik yalnızca haber peşinde koşmak değil; aynı zamanda güç ilişkileri arasında yol almak demek. Çünkü habere erişim çoğu zaman bu ilişkilerden geçiyor. Ama işte tam bu noktada gazetecinin bağımsızlığı sınanıyor.

Yani asıl soru şu: Gazetecinin sahip olduğu ayrıcalık ona gerçekten güç mü sağlar, yoksa o güç, bağımlılığın kapısını mı aralar?

Devlet uçağına binmek, kritik ziyaretlerde “özel davetli” olmak, kapalı toplantılara erişmek… Dışarıdan bakınca bunlar prestij gibi görünür. Toplumsal algı da çoğu zaman böyledir: “Uçağa binen gazeteci güçlüdür.” Fakat işin gerçeği o kadar basit değil.

İnsanlar artık “uçağa kimin bindiğini” konuşmuyor; neden bindiğini konuşuyor. Çünkü bu tür imtiyazlar haberin kendisinden çok, haber verenin bağımsızlığını tartışılır hale getiriyor.

Mesafesizlik riski

Gazeteci erişim sağladığı için güçlendiğini düşünebilir. Haber kaynağına yakın olmak, kulis öğrenmek, bilgiye ilk ulaşan olmak… Evet, bunlar avantajdır. Ancak bu avantajın ağır bir bedeli vardır: eleştirel mesafeyi koruma mücadelesi.

Bir gazetecinin imtiyazı, çoğu zaman eleştirmesi gereken kişiden gelir. Bu durumda o imtiyaz, zımnen korunması gereken bir ayrıcalığa dönüşür. Böyle olunca gazeteci, sorgulayan değil, gözeten konuma kayabilir. Kısacası erişim, kimi zaman özgürlüğü değil, bağlılığı satın alır.

Siyasal iktidar, medya aracılığıyla meşruiyet üretmek ister; medya ise iktidara yakın durarak etki alanını genişletmek ister. Bu karşılıklı çıkar ilişkisi, kısa vadede kimi gazetecilerin kariyerine ve itibarına güç katar. Ancak uzun vadede iki temel risk doğurur: Birincisi, toplumun gözünde gazetecinin tarafsızlık algısının yitirilmesi; ikincisi ise iktidarın değişmesi halinde ayrıcalığın bir anda yük haline dönüşmesi. Çünkü ayrıcalık, bağımsızlığın alternatifi değildir; çoğu zaman onun düşmanıdır.

Medya, demokrasinin dördüncü gücü olarak tanımlandığında, kast edilen yalnızca sansüre karşı durmak değildir. Aynı zamanda, iktidara ekonomik ya da sosyal açıdan bağımlı olmama sorumluluğu da içerir. Basın özgürlüğü ile bağımsızlık arasındaki ilişki, özgürlüğün yalnızca ifade serbestisi olmadığını; aynı zamanda çıkar ilişkisinden uzak durabilme gücü olduğunu hatırlatır.

Yapısal sorun

Bugün yaşanan tartışmalar, kişilerin ötesinde, mesleğin yapısal sorunlarını görünür kılıyor. İktidar-medya ilişkisi kişisel sadakatler değil kurumsal mekanizmalar üzerinden şekillenmediği sürece, ayrıcalık ve bağımlılık ikilemi devam edecektir. Basın mensuplarının erişim imkanları kişisel ilişkilerle değil, şeffaf ve eşit prosedürlerle belirlenmediği sürece, kamuoyu güveni zedelenecektir.

Kısacası mesele bir kişinin ayrıcalığı değil; bir mesleğin geleceğidir. Güç ilişkileri içinde ayrıcalık elde eden gazetecilik, kısa vadede güç kazanabilir. Ancak bağımsızlığını kaybettiği ölçüde, uzun vadede toplumun gözünde değer kaybeder. Bu nedenle gazetecilikte asıl ayrıcalık, iktidara yakın olmak değil; iktidardan bağımsız olabilmektir.