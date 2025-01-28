Ayrılan çiftin bıçaklı kavgasında kan aktı! Biri öldü, diğeri yaralandı

Olay, gece saatlerinde Belde Mahallesi İstikbal Caddesi'nde bulunan Tirman Park Sitesi'ndeki apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldi.

E. A, (40), iddiaya göre konuşmak için 2021'de ayrıldığı E.Ç.'nin (32) evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, E. A,da göğsünden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.A'nın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, E.A'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.