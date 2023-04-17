Ayrıldığı eşinin en yakın arkadaşı ile evlenen Hilal Kaplan evlilik haberlerine yayın yasağı getirtti

TELE1'de yer alan bilgilere göre, Sabah Gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan‘ın Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmesine yönelik haberlere yayın yasağı getirildi.

Hilal Kaplan, geçen yıl Temmuz'da akademisyen eşi Süheyb Öğüt'ten boşanmıştı.Tevfik Emre Sarı’nın eski eşi Asuman Karaca’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?” sözleriyle açıklamalarda bulunduğu haberlere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi

Tevfik Emre Sarı ve Hilal Kaplan Sarı’nın talep ettiği kararda, “Talep dilekçesinde ekinde sunulu linklerden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,18,20,22,23,34,35,36,37,38 numaralı linkler incelendiğinde; internet sitesinde yayınlanan haberlerin okunmasıyla bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlığa konu haberlerin; kişilik haklarını hedef alan, toplumu bilgilendirmekten uzak, muhatabını küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerden oluştuğu, başlık ve içeriği itibariyle yorum, eleştiri ve değer yargılarından ziyade, başvuranın şeref ve haysiyetine açıkça bir saldırı niteliği taşıdığı" belirtildi.

KARAR VERİLDİ

nceleme sonucu "Başta AİHM, Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile güvence altına alınan mevzuat ve emsal yargı kararlarında anlatılmaya çalışılan temel kriterler çerçevesinde ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi için gereken şartları taşımadığından, basın ve düşünce – ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu nedenle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi ile korunan kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından; erişimin engellemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denildi.