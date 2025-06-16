Ayrıldığını duyurmuştu: Pelin Akil’den şaşırtan hamle...

Anıl Altan ile 2016 yılında nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle çıkan 'boşanma' iddialarına son noktayı koymuştu.
Pelin Akil, "Karı - koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" şeklinde konuşmuştu.
ŞAŞIRTAN HAMLE
Konuşmanın ardından ilk işi sosyal medya hesabındaki ‘Altan’ soyadını çıkarmak oldu. Pelin Akil, sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı şaşırttı. Paylaşımda, ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı ve kızları ile Anıl Altan'ın fotoğraflarını paylaştı.
"BABA - KIZ DAĞITTIĞINIZ GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORUM"
Pelin Akil, paylaşımına "Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba - kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum" notunu düştü.
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