Ayrıldığını duyurmuştu: Pelin Akil’den şaşırtan hamle...

Anıl Altan ile 2016 yılında nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle çıkan 'boşanma' iddialarına son noktayı koymuştu.

Pelin Akil, "Karı - koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" şeklinde konuşmuştu.