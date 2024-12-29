Ayrıldıkları söyleniyordu! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin aşkında sürpriz gelişme

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Ayrıldıkları söyleniyordu! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin aşkında sürpriz gelişme

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin ayrıldığı, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktığı konuşuluyordu. Ünlü çiftten yeni bir haber geldi.

Aşklarını sosyal medyadan duyuran ve mutluluk pozları veren ünlü çiftin ayrıldıkları iddiası sevenlerini üzmüştü.

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BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ayrılık haberleri sonrası ikilinin birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görülmüştü. Çiftin aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

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AYRILIK HABERİ ÜZMÜŞTÜ

Kubilay Aka'nın Cannes'daki fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdığı dikkatlerden kaçmamıştı.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. Aşıkların sosyal medyada yeniden birbirlerini takibe aldıkları ortaya çıktı.

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