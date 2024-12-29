Ayrıldıkları söyleniyordu! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin aşkında sürpriz gelişme

Aşklarını sosyal medyadan duyuran ve mutluluk pozları veren ünlü çiftin ayrıldıkları iddiası sevenlerini üzmüştü.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
Ayrılık haberleri sonrası ikilinin birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görülmüştü. Çiftin aşkında yeni bir gelişme yaşandı.
AYRILIK HABERİ ÜZMÜŞTÜ
Kubilay Aka'nın Cannes'daki fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdığı dikkatlerden kaçmamıştı.
AYRILIK KISA SÜRDÜ
Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. Aşıkların sosyal medyada yeniden birbirlerini takibe aldıkları ortaya çıktı.