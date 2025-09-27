Ayrılığı duyurdular: Slaven Bilic, Premier Lig'e geri mi dönüyor?

Premier Lig'de (İngiltere birinci ligi) mücadele eden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Graham Potter, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı.

Bilic, 2015 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United'ın başına geçmiş, Kasım 2017'de kulüpler yolları ayrılmıştı.

Sırp teknik adam son olarak 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh'i çalıştırmıştı.